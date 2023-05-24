مدير إذاعة موزاييك التونسية يغادر السجن بضمان مالي

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أعلنت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، اليوم الأربعاء، الإفراج عن مدير المؤسسة الصحفي نور الدين بوطار الموقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بضمان مالي.

ويحقق القضاء مع بوطار لشبهات ترتبط بتبيض أموال والإثراء غير المشروع، وهي تهم نفتها هيئة الدفاع عنه.

وأودع السجن منذ يوم 13 فبراير الماضي.

ونقلت الإذاعة قرار الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي بالإبقاء على مدير المؤسسة بحالة سراح بضمان مالي قيمته مليون دينار تونسي (324 ألف دولار أمريكي) وتحجير السفر عليه.

وتعهد الرئيس الحالي قيس سعيد بحماية حرية التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021 وحله عدة هيئات دستورية لاحقا، بما في ذلك الدستور، ولكن منظمات حقوقية تخشى انتكاسة للحريات بسبب تواتر الدعاوي القضائية في قضايا الرأي والنشر.

وقبل أيام أوقفت الشرطة شابين نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية ساخرة ومنتقدة للأمن ثم جرى إخلاء سبيلهما. كما أصدرت محكمة حكما بسجن صحفي من إذاعة "موزاييك" خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات على صلة بعملية إرهابية جارية.