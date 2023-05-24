مجلس الأمن الروسي: سنطور الحوار مع آسيان على جميع الأصعدة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عزم بلاده على تطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على جميع الأصعدة، بما فيها الأمني.

وقال باتروشيف - خلال مشاورات الممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في "آسيان" المسؤولين عن القضايا الأمنية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين يبلغ عمرها هذا العام خمس سنوات، فيما تطورت هذه العلاقات بشكل إيجابي لأكثر من 30 عاماً.

وأضاف باتروشيف إن بلاده مصممة على تكثيف الحوار مع الدول العشر الأعضاء في جميع المجالات بما فيها الأمني.

وانطلقت في موسكو في وقت سابق اليوم فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية في الرابطة في نسخته الـ11 ويستمر حتى الـ25 من مايو الحالي.