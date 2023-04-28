قال محمد عبدالواحد لاعب نادي الزمالك السابق، إن أداء الفريق الأبيض هذا الموسم كارثي لدرجة لا توصف، مشددا على أن الفريق قد لا يصل لمركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لن يخرج بأي شيء هذا الموسم، ويجب التعاقد مع مدير فني كبير، أوسوريو يبدأ معظم المباريات بتشكيل غريب وهناك «لخبطة» واضحة في مراكز اللاعبين".

وتابع: "أشاهد أمورًا غريبة في مراكز لاعبي الزمالك، ولا أعرف ما هي طريقة لعب الفريق، وتراجع مستوى معظم اللاعبين بشكل واضح على رأسهم أحمد سيد زيزو".

وزاد: "الزمالك في حالة يُرثى لها فنيًا وأوسوريو أضاع هوية الفريق، والأمور صعبة للغاية هذا الموسم، ومن الموسم القادم يجب التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يتمتع بخبرات في المنطقة العربية وله اسم كبير، ومدحت عبدالهادي كان أفضل عندما ظهر مع الفريق في مباراتين".

وأتم: "هناك صفقات غريبة جاءت إلى الزمالك، مثل سامسون اكينولا، وهناك أسماء لا يصلحون للعبور بجوار سور النادي من الأساس".