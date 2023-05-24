قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الولايات المتحدة الأمريكية على شفا ثمانية أيام من إعلان التخلف عن سداد ديونها، موجهًا أصابع الاتهام إلى الرئيس جو بايدن، مضيفا: «كان بإمكانه أن يحدثني ويعترف أنه أخطأ.. ولكنه لم يفعل وانتظر 97 يومًا».

وتابع خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء: «لا يمكن أن نستمر بهذا الطريق، والآن نحن على بعد 8 أيام من الوصول إلى مرحلة العجز»، موضحا أن إنفاق الإدارة الأمريكية 6 تريليونات دولار؛ تسبب في حدوث ضرر وتضخم جعل من الولايات المتحدة الأمريكية؛ أكثر اعتمادًا على الصين، فضلا عن إفلاس ثلاثة من أشهر البنوك الأمريكية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وشدد على ضرورة خفض الإنفاق مؤكدا أنه ليس بالأمر الصعب، مشيرا إلى رفع الإدارة الديمقراطية الإنفاق بنسبة أكثر من 33 % كأعلى معدلات إنفاق بتاريخ البلاد، معقبا: «لا يوجد منزل يستطيع تحمل ذلك، الرئيس لم يحدثنا لا تلقوا باللوم علينا (الحزب الجمهوري)؛ لكي أتواصل مع الديمقراطيين والرئيس والاجتماع به، لا تلوموننا».

وواصل: «ليس ذنبي أن الديمقراطيين اليوم؛ أصبحوا متطرفين للغاية وبعيدين عن توجه الجناح الاشتراكي، ويعارضون طلبات العمل وادخار الدولار، نحن مديونون في أمريكا لديوننا أكثر مما يساوي اقتصاد بلدنا بـ20 %، فهل يجب أن نستمر برفع سقف الدين!».

وأعرب عن أمله في تحقيق تقدم في المفاوضات مع الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي، مؤكدا أن الشعب الأمريكي بحاجة إلى قرار موحد يدعمه الحزبين، لافتا إلى تصويت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي بالرفض ضد رفع سقف الدين، مضيفا: « الآن كل 17 سنت من الدولار؛ يذهب إلى صالح الفائدة؛ نحن مديونون بمبلغ كبير لبطاقات الائتمان».

وارتفع سقف الدين الحكومي الأمريكي، نحو أكثر من 31 تريليونًا دولار، مقارنة بكل الديون في العالم، ويشترط الجمهوريين في الكونجرس؛ خفض الميزانية في مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.