ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة استولت على 280 ألف جنيه من أموال المعاشات في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة استيلاء سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية - على أموال إحدى الهيئات الحكومية - دون وجه حق - بالمخالفة للقانون عن طريق إدخالها الغش والتدليس على موظفى الهيئة المشار إليها، والاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها لوفاة والدها وعدم الإفصاح عن واقعة زواجها، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل إلى كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي والاستيلاء على المال العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.