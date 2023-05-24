 ضياء رشوان: لا توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالانحياز لمقترحات بعينها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان: لا توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالانحياز لمقترحات بعينها


نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:49 ص

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى اختيار المنسق العام بالحوار الوطني لأنه سياسي، ولا يوجد وظيفة تسمى بـ«المنسق العام»، لافتا أنه يعمل بالسياسة سواء كان معارضا أو مؤيدا أو في المنتصف، منذ 4 عقود على الأقل.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه لم يبد رأيا في شيء بالحوار الوطني حتى الآن إلا بموضوع النظام الانتخابي، للتأكيد بأنه لا يوجد توجه واحد في مجلس الأمناء.

وتابع: «في مراحل الصياغة الأخيرة كمواطن مصري في معظم القضايا المطروحة سأقول رأيي قطعا، وهذا الرأي لن يسري على أحد».

وأكد أن العمل بنظام القائمة النسبية لا يتطلب تعديلاً دستورياً، ولا شيء يعرض في الحوار الوطني يكون متعارضاً في الدستور».

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