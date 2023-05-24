نائب الرئاسي الليبي يؤكد أهمية مشاركة الجامعة العربية في أعمال لجنة تحقيق المصالحة

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أهمية دعم جامعة الدول العربية ومشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية المعنية بتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال اللافي، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "ليبيا جزء من الجامعة العربية واللقاء بالأمين العام للجامعة هو خير دليل على أن الجامعة العربية يجب أن تكون مشاركة في دعم اللجنة التحضيرية من خلال ممثل عنها".

وحول اجتماعات لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة بالمغرب، قال اللافي: "الشعب الليبي ينتظر من اللجنة التوافق حول إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لإنجاز مشروع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي ينتظره الليبيون"، مشيرا إلى أنه خلال يومين سيتم سماع أخبار حول حدوث التوافق بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن القوانين والتشريعات التي تلبي حاجات المرحلة وتصل بنا إلى الانتخابات.

وأضاف أن لقاءه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تناول الأزمة السياسية في البلاد وأبعادها، مشيرا إلى أن الأمين العام أكد خلال اللقاء، دعم تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وفق توافق حول القوانين من الجميع من خلال حوافز وضمانات بمشاركة الجميع في العملية السياسية والمسار الانتخابي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع المصالحة الوطنية وأين وصل من خلال قيام المجلس الرئاسي بإنجاز هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب الليبي، وكذلك تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع، مضيفا أنه استعرض خلال اللقاء، فكرة المجلس الرئاسي بشأن عقد المؤتمر الجامع قريبا داخل إحدى المدن الليبية وتسمية اللجنة التحضرية والتي ستقوم بالإعداد للمؤتمر من خلال إعداد جدول الأعمال.

وأكد اللافي أهمية دور الاتحاد الإفريقي والدعم الكبير الذي يقدمه للمجلس الرئاسي لإنجاح والإسراع بمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.