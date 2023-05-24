بلد الوليد يفسد احتفالات برشلونة وينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني

أنعش بلد الوليد آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة 3 - 1، الذي حسم لقب البطولة مساء الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين.

وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني وتقدم بلد الوليد بهدف عكسي مبكر سجله الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة بالخطأ في شباك فريقه بعد مضي دقيقتين من بداية المباراة.

وحصل بلد الوليد على ضربة جزاء ، ترجمها المهاجم الكندي سايل لارين إلى هدف ثان في الدقيقة 22 ، وتكفل لاعب الوسط الإكوادوري جونزالو بلاتا بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف شرفي للنادي الكتالوني.

ومنذ إعلانه بطلا للدوري الإسباني، مني برشلونة بخسارتين متتاليتين حيث سقط في الجولة الماضية أمام ضيفه ريال سوسيداد 1 /2 قبل أن يخسر على ملعب بلد الوليد.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 38 نقطة ليبتعد عن مثلث الهبوط ويتقدم للمركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي الذي تراجع للمركز الثالث من القاع قبل مباراته مساء الأربعاء على ملعب ريال بيتيس.

ويتأخر بلد الوليد بفارق الأهداف فقط عن قادش صاحب المركز السادس عشر وبفارق نقطة واحدة عن ألميريا صاحب المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين خلف بلنسية وسيلتا فيجو، في المركزين الرابع عشر والثالث عشر على الترتيب.

أما برشلونة فتوقف رصيده في الصدارة عند 85 نقطة من 27 انتصارا وأربعة تعادلات وخمس هزائم.