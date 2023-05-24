الهند تخطط لإصلاح القواعد التي تحكم استخدام الإنترنت

تعتزم الهند إصلاح القواعد، التي تحكم استخدام الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تغيير الممارسات التجارية لعمالقة شركات التكنولوجيا في وادي السليكون، التي تعمل في أكبر سوق في العالم.

وسيتم نشر مسودة أولى للقانون الجديد في يونيو المقبل، التي من المتوقع أن تشمل مقترحات لمجموعة من القضايا الرئيسية، بهدف توفير بيئة يمكن لعمالقة التكنولوجيا من خلالها العمل مع قدر أكبر من المساءلة أمام الحكومة وحماية المستخدمين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال راجيف شاندراسيخار، وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في إفادة صحفية في مومباي أمس الثلاثاء إن القانون الحالي، الذي مضى عليه عقدين من الزمان، غير مجهز لتحقيق هدف الاقتصاد الرقمي للهند وهو تريليون دولار أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على مر الزمن.

وذكر الوزير أن بلاده "أكبر مجتمع للانترنت وسيتبع العالم ما نقوم به".

وتابع أن الحكومة، التي تشهد إعادة الانتخابات العام المقبل، تريد تنفيذ التشريع، بحلول نهاية عام 2023 .