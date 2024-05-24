الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين 3 أشخاص قتلوا في هجوم 7 أكتوبر خلال عملية بشمال غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الجمعة استعادة جثامين ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي خلال عملية عسكرية في جباليا بشمال قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر منصة إكس إنه جرى استعادة جثامين الثلاثة، وهم حنان يابلونكا وميشل نيسنباوم وأوريون هرناندز، عبر عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام، مشيرا إلى أن "قتالا شرسا" دار في بداية العملية.

وأضاف أن جهات طبية بالمعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل أجرت عملية تحقق من هوية الجثامين قبل إبلاغ أسر الأشخاص الثلاثة بالعثور عليها.