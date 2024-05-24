السفارة الروسية في ليبيا تعلن استئناف عمل قنصليتها

أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا استئناف عمل قسمها القنصلي في طرابلس اعتبارا من الـ1 من يونيو المقبل.

وجاء في بيان السفارة على "تلجرام": "يستأنف القسم القنصلي بالسفارة الروسية لدى ليبيا اعتبارا من 1 يونيو عمله. عنوان القسم القنصلي: طرابلس، شارع الفتح، فندق "راديسون بلو المهاري" قاعة تاجوراء"،بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان: "ساعات عمل المكتب: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس والأجانب، والجمعة من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس فقط. يتم قبول الوثائق المتعلقة بملف الجنسية في أيام الجمعة فقط".