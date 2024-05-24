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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الروسية في ليبيا تعلن استئناف عمل قنصليتها

وكالات
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 5:34 م

أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا استئناف عمل قسمها القنصلي في طرابلس اعتبارا من الـ1 من يونيو المقبل.

وجاء في بيان السفارة على "تلجرام": "يستأنف القسم القنصلي بالسفارة الروسية لدى ليبيا اعتبارا من 1 يونيو عمله. عنوان القسم القنصلي: طرابلس، شارع الفتح، فندق "راديسون بلو المهاري" قاعة تاجوراء"،بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان: "ساعات عمل المكتب: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس والأجانب، والجمعة من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس فقط. يتم قبول الوثائق المتعلقة بملف الجنسية في أيام الجمعة فقط".


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