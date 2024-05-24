شرطة برلين تبدأ تحقيقات جنائية بعد إخلاء جامعة من متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

بدأت الشرطة في برلين تحقيقات جنائية مع 25 شخصا، بعد إخلاء متظاهرين، مناهضين للحرب وموالين للفلسطينيين، بشكل قسري، من مباني جامعة "هومبولت" في برلين.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة أن رجال الشرطة احتجزوا 169 شخصا لفترة قصيرة الليلة الماضية، وسحبوا بطاقات هوياتهم.

كما اتخذت الشرطة المزيد من "الإجراءات للحد من الحرية" في مسيرة احتجاجية لاحقة وأصدرت أوامر استدعاء جنائية لستة أشخاص آخرين.

كانت الشرطة الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أنها انتهت من إخلاء أجزاء من مبنى احتله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة هومبولت في برلين، وقالت في وقت متأخر من الليل إن احتلال الجامعة إنتهى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، مساء أمس الخميس، إن أفراد الشرطة فتحوا بالقوة أبوابا مغلقة وبعضها كان معززا بحواجز.

واصطحبت الشرطة الأشخاص الذين غادروا المبنى طوعا إلى الخارج، واطلعت على هوياتهم.

وقال متحدث في وقت لاحق إن ما إجمالية 150 متظاهرا احتلوا غرفا في معهد العلوم الاجتماعية منذ أمس الأول الأربعاء. ولم ترد أي أنباء حتى الآن بشأن وقوع أي إصابات.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه كان يمكن سماع أصوات هتافات متظاهرين، وهم يقولون "جامعة هومبولت، عار عليك"،وكان الوضع محتدما، في الوقت الذي عمل فيه الضباط على إخراج المتظاهرين.

وقال متحدث باسم شرطة برلين مساء الخميس إن نحو 50 ناشطا ظلوا مسيطرين على جامعة هومبولت لفترة من الوقت حتى بعد إخلاء الغرف المحتلة، وفقا لما أفاد به أفراد الشرطة. ولكن الشرطة أعلنت بعد ذلك أنه تم إخلاء المبنى بالكامل.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن القوات تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذين احتلوا مبنى الجامعة.

وبعد ظهر أمس الخميس، أجرت رئيسة الجامعة جوليا فون بلومنتال مناقشات خلف الأبواب المغلقة مع الأكاديميين والمحتلين. وتحدثت فون بلومنتال أيضا إلى الشرطة عدة مرات.

وكان نشطاء جماعة "ائتلاف طلاب برلين" وراء احتلال الجامعة.

وقال النشطاء أن حوالي 100 شخص قضوا الليلة في المعهد التعليمي، الذي يعتبر واحدا من بين ثلاثة جامعات كبرى في العاصمة الألمانية.