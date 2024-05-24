رئيس الإمارات يزور الصين الخميس المقبل لبحث القضايا الإقليمية والدولية

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يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس المقبل، زيارة دولة إلى الصين تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وسيبحث رئيس الإمارات مع نظيره الصيني، خلال الزيارة، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل وأهمية التعاون بين البلدين ضمن أطر العمل الدولية المشتركة بما يعزز أسباب الاستقرار والسلام في العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما سيبحث الرئيسان، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

وسيشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.

كما سيشهد الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.