ولاية ألمانية تعتزم تدريس الأوكرانية كلغة أجنبية في المدارس

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تعتزم ولاية هيسن بغرب ألمانيا بدء تدريس الأوكرانية كلغة أجنبية في المدارس، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تسهل هذه الخطوة على اللاجئين الأوكرانيين الوفاء بمتطلبات شهادة "أبيتور" للتخرج من المدرسة، والتي تؤهل الطلاب لمواصلة دراساتهم في جامعة ألمانية.

واضطر شباب من اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب مرارا إلى ترك مدارس قواعد اللغة لصالح مدارس أخرى ثانوية بسبب عدم تمكنهم من لغة أجنبية ثانية معترف بها، وهو شرط للدراسة في المدارس الثانوية الألمانية المرموقة.

وقالت وزارة التعليم في هيسن إنه يتوقع أن تساعد فصول اللغة الأوكرانية في المدارس في جذب المتخصصين والمعلمين في المستقبل.

ورغم أن بعض المدارس في أنحاء أخرى من ألمانيا تدرس الأوكرانية بالفعل، لا تعترف أي ولاية باللغة كلغة أجنبية ثانية بهدف إكمال الدرجة الدراسية.

وذكرت الوزارة أن حوالي 20 ألف طالب أوكراني يدرسون في مدارس بهيسن، ويقيم بالولاية ما يربو على 300 معلم أوكراني حاليا.