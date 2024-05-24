أهالي دهب يطلقون حملات شعبية لنظافة الشواطئ كل سبت

ضرب أهالي مدينة دهب بجنوب سيناء مثلًا يحتذى به في المشاركة الإيجابية والفعالة في حملات نظافة شواطئ المدينة التي أطلقتها الوحدة المحلية للمدينة يوم السبت من كل أسبوع، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة السحر والجمال كما يطلق عليها زائريها.

وقال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه يشرف على هذه الحملات ويشارك فيها ليكون مثالًا لحث المواطنين على المشاركة بشكل إيجابي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، سواء عن طريق الانضمام لفريق النظافة، أو عدم رمي المخلفات على الشواطئ وفي الشوارع والمناطق السياحية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن يوم السبت من كل أسبوع أصبح يمثل احتفالية وملحمة خاصة بمدينة دهب، حيث تقام حملة نظافة أسبوعية لأحد شواطئ المدينة بمشاركة المواطنين والسائحين المقيمين بها.

وأكد أن أعداد المتطوعين للانضمام للحملة في تزايد مستمر كل أسبوع، مما يؤكد نجاح الحملة وزيادة وعي وحرص المواطنين بأهمية الحياة البحرية والبيئية بالمدينة، واهتمامهم بظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها كأحد أهم المدن السياحية العالمية.

وأشار إلى أنه جرى شن حملة نظافة موسعة لشاطئ البلوهول بطول ما يقرب من 2 كيلو، باستخدام معدات مجلس المدينة وشركة النظافة ومعدات المتطوعين من أفراد المجتمع المدني.

وشهدت الحملة مشاركة إيجابية وهائلة من كافة أطياف المجتمع من الأجانب والمصريين "رجال والنساء" وحتى الأطفال، وكانت بمثابة عيد لأهالي المدينة.

وأكد أن هذه المشاركة الفعالة والملفتة للنظر أثارت فضول الكثير من المواطنين الذين قرروا المشاركة في الحملة خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن تكرار هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم أسبوعيًا جعل مدينة دهب نموذجًا يحتذى به على مستوى مدن جنوب سيناء في النظافة وقدوة فريدة في هذا المجال.