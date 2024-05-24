تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

لحظات غرق جزيرة الحوت

ــــ 36سنة تشيرنوبل

محمد المخزنجى

دار الشروق 2022

في هـذه الطبعة الجديدة من الكتاب القصصي « لحظات غرق جزيرة الـحـوت»، وعبر مقدمـة ضافية، يربط الدكتور محمـدا المخزنجي بين حريق مفاعل تشيرنوبل الكهرو نووي – ١٩٨٦، ومحرقة حرب روسيا في أوكرانيا - ۲۰۲۲؛ باعتبارهما نتاج موجتْين من نار سـوداء واحدة، انطلقت شرارة إشعالهما من منابع الحماقة البشرية ذاتها، وإن اختلفت أطيافهـا، وأدوار شياطينها، ليشـوى في لظاها أبرياء البشر وتتفحم إبداعات الإنسـان وجمالات الأرض. جرسـا إنذار من ناقوس تشيرنوبل المنكوبة عينها، يحذران من نار سوداء ثالثة، يرى المؤلف إنها لن تكون إلا نووية، ونهائية، يشـعلها قلة من عظيمـي النفوذ وضيعي النفوس، الذين يديرون عالمنا بالتسلط والخبث والحيلة، فهل من نجاة؟!

مشروع استقلال مصر ١٨٨٣

عماد أبو غازى - وليد غالى

دار الشروق 2024

مشروع استقلال مصر عام ١٨٨٣، أو كما سماه محمد عبده «مشروع لائحة أساسية لإعادة حكومة أهلية»، نص مجهول يرجع إلى أواخر عام ١٨٨٣، قادتنا المصادفة وحدها إلى اكتشافه بين مجموعة من الأوراق الخاصة بالإمام محمد عبده اقتنتها جامعة أغا خان في لندن منذ عدة سنوات.

النص مدوَّن بخط يد محمد عبده في كراسة صغيرة في وسط صفحات بها ترجمة لفصول من كتاب الجمهورية لأفلاطون، ومن الواضح أن محمد عبده كان يسعى لتهريبه إلى مصر في أثناء وجوده في المنفى؛ لذلك دوَّنه بهذا الأسلوب الذي يخفيه عن الأعين.

في هذا الكتاب ننشر نص هذه اللائحة ونقدم تحليلًا له، ونقارنه ببرنامج الحزب الوطني الذي صاغه محمد عبده وبلنت قبلها بعاميْن في ديسمبر ١٨٨١، في لحظة انتصار الثورة العرابية، ونقدم لنشر اللائحة استعراضًا تاريخيًا نتبين منه السياق الذي انتهى باحتلال مصر، ثم نعرض ما يكشفه هذا النص من أمور كانت غائبة عنا، وتلقي أضواء على تلك الفترة الدقيقة من التاريخ المصري، وتثبت أن الحراك السياسي في مصر لم يتوقف بهزيمة الثورة والاحتلال البريطاني للبلاد.

تقاطعات

خالد عصام

دار الشروق

2024

«ثمة سرد جذَّاب وحركة خارجية وداخلية، وثمة ما هو حقيقى أيضًا. لا شيء مُفتعَل أو مُصطنع، والكتابة من لحم الحياة وسخونة الواقع، وبها مشاهد رائقة وساحرة، وهي مُبشرة بكاتب جيد. كما أنه نص يكشف عن تطورات سياسية واجتماعية كثيرة من دون الإشارة إليها بشكل مباشر، بل من خلال تطور الشخصية/ الشخصيات». قبل وفاة أبيه بأيام يكتشف يحيى هاشم المأمون عالمًا كان محجوبًا عنه. فبعد علاقة مبتورة امتدت لسنوات، أتت حكايات عن البيت والعائلة والأسْر لتستعيد أشخاصًا وأزمنة، وترسم بهم خرائط للذات وللعالم، ولتتقاطع مع كل تفاصيل حياته؛ ليقفَ حائرًا عند قبر أبيه مُتسائًلا: كيف يمكن صياغة أوراق العمر المهدرة؟

10دقائق و 38 ثانية في هذا العالم الغريب

إليف شافاق

دار الآداب

2020

تُرى، ماذا سيحدث لو أنّ العقلَ البشريّ يظلُّ على قيد العمل لبضع دقائق ثمينة، بُعيدَ لحظة الوفاة؟ عشرُ دقائق، وثمانٍ وثلاثون ثانية، على وجه التحديد...

كلّ اللحظات التي أعقبتْ وفاةَ ليلى حملَتْ معها ذكرى حسِّيّةً مختلفة: نكهةَ يخنة لحم الماعز مع التوابل؛ ومشهدَ قُدُورٍ من مزيج الليمون والسُّكر المغليّ؛ ورائحةَ القهوة المهيّلة التي تشارَكَتها ليلى مع طالبٍ وسيم. وكانت كلّ ذكرى، أيضًا، تعيدُ إلى ذهنها الأصدقاءَ الذين عرفَتهم في كلّ لحظة مفصليّة من حياتها - أولئك الأصدقاء الذين يبذلون الآن ما أوتوا من قوّةٍ لكي يعثروا عليها.