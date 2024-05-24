تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأقل قيلا من التقديرات الأولية.

وذكرت جامعة ميشيجان أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع خلال مايو الحالي إلى 1ر96 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر تبلغ 4ر67 نقطة مقابل 2ر77 نقطة خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون عدم تعديل القراءة الأولية في البيانات النهائية.

ورغم ارتفاع المؤشر عن التقديرات الأولية، مازال أقل كثيرا من مستواه في أبريل الماضي، ويتجه نحو أقل مستوياته منذ نوفمبر الماضي عندما سجل 3ر61 نقطة.

وقالت جوان هيسو مديرة مسوح المستهلك في جامعة ميشيجان "المستهلكين أعربوا عن قلقهم بشكل خاص من سوق العمل، حيث يتوقعون ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الدخل. كما أثرت توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على نظرة المستهلكين".

وأضافت "هذه التوقعات المتدهورة تشير إلى أن عوامل عديدة تمثل خطورة على الإنفاق الاستهلاكي".

جاء التراجع الحاد في المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الثقة في الحالة الراهنة للاقتصاد إلى 6ر69 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 79 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر توقعات المستهلكين إلى 8ر68 نقطة مقابل 76 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهر التقرير زيادة ملموسة في توقعات التضخم للعام المقبل، والتي ارتفعت إلى 3ر3% خلال الشهر الحالي مقابل 2ر3% خلال الشهر الماضي.