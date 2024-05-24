جنوب إفريقيا تشيد بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

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أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا اليوم بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

ويأتي الحكم استجابة لطلب قدمته جنوب إفريقيا في 10 مايو الجاري يدعو لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والتقدم بطلب عاجل يدعو لسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ورغم كون أحكام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ملزمة، فإن المحكمة لا تملك الوسائل لفرض الامتثال لقراراتها.. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.