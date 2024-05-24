الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 عسكريين بغزة خلال 24 ساعة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 8 من جنوده أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال إن 634 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة وأصيب 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.