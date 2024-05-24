ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 35857 شهيدا و80293 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 ألفا و293 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلفت 57 شهيدا، و93 مصابا.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.