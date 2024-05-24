محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وإعداد خريطة استثمارية للمشروعات

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عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والمعوقات التي تواجه المراكز التكنولوجية بمختلف أرجاء المحافظة.

يهدف الاجتماع إلى العمل على تلافي العقبات لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح، كونه أحد الملفات الهامة.

حضر الاجتماع المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ووفاء محروس، مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام، وولاء صلاح، مدير صندوق الخدمة ووحدة الإيرادات بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح.

وناشد جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم وتنظيم العمل ومتابعة المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين.

وأكد متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقي طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المراكز والأحياء، والتي تتلقى طلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز ومدير الاستثمار بالمحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة مراكز المحافظة وكيفية استغلالها وإتاحتها للمستثمرين، بهدف تشجيعهم على توجيه استثماراتهم داخل المحافظة، مما يعود بالنفع على المواطنين وخلق مناخ تنموي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز بسرعة وضع خريطة استثمارية لكل مركز ومدينة بالمحافظة، دراسة متطلبات السوق الحالية، والتعاون مع المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات لهم، مؤكدا أهمية جذب المزيد من المستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء أسيوط.