مصادر:إلغاء عملية بيع مبنى في لندن مرتبط بسياسي ماليزي سابق

كشفت مصادر مطلعة عن إلغاء عملية بيع مبنى يضم مكاتب لها علاقة بعائلة سياسي ماليزي سابق في العاصمة البريطانية لندن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها بلومبرج نيوز فإن المبنى الذي يقع في 1 كراون كورت في تشيبسايد، على مسافة نحو 400 مترا من كاتدرائية القديس بولس، تم طرحه للبيع لقاء 6ر28 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار) العام الماضي.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إنه تم الاتفاق بشكل تفصيلي مع مستثمر في وقت سابق من العام الجاري ولكن المحادثات انهارت، مشيرة إلى أنه تم إلغاء عملية البيع منذ ذلك الحين.

وأظهرت ملفات السجل العقاري في المملكة المتحدة أن المبنى مملوك لشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية تسمى "ستريتس بروبرتيز ليمتد".

وأفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في يناير الماضي بأن هذه الشركة مملوكة لصندوق ائتماني إحدى المستفيدات فيه زوجة وزير المالية الماليزي السابق دايم زين الدين.

ورفض ممثل للعائلة التعليق على هذه المعلومات.