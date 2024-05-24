فيتنام: مقتل 14 شخصا وإصابة 3 جراء حريق في هانوي

ذكرت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، أن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، إثر نشوب حريق خطير، في مجمع سكني، في العاصمة الفيتنامية، هانوي.

ونشب الحريق، في منزل، بمنطقة "كاو جياي" المكتظة في هانوي، حوالي الساعة 0:30 صباحا (0530 بتوقيت جرينتش أمس الخميس).

ووصل رجال الإطفاء في هانوي ، إلى الموقع، بعد 16 دقيقة، طبقا لبيان صادر عن شرطة هانوي.

غير أنه بحلول وقت وصول رجال الإطفاء، إلى مكان الحادث، كانت النيران قد تصاعدت بقوة ورافق ذلك عدة انفجارات، أدت إلى احتراق العديد من الدراجات النارية والكهربائية في منطقة فناء المبنى.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وذكرت صحيفة "في.إن اكسبرس" أن المجمع المتضرر، مكون من مبنيين ، أحدهما مكون من طابقين والآخر مكون من ثلاثة طوابق.

وأنقذت خدمات الطوارئ سبعة أشخاص، كانوا محاصرين، من بينهم ثلاثة أشخاص، أصيبوا واحتاجوا إلى علاج طارئ في المستشفى.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، في غضون ساعة.