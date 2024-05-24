 رومانيا.. اعتقال رجل يشتبه في قيامه بأعمال تجسس لصالح روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانيا.. اعتقال رجل يشتبه في قيامه بأعمال تجسس لصالح روسيا

بودابست - د ب أ
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 3:17 م

أعلن الادعاء في بوخارست، اليوم الجمعة، القبض على مواطن روماني يشتبه أنه قام بأعمال تجسس لصالح روسيا على مدار العامين الماضيين.

وأوضح بيان أن الرجل "جمع معلومات ذات طبيعة عسكرية والتقط صورا لمعدات الجيش القتالية وتحركات القوات في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا" منذ 2022.

وأضاف البيان أنه يشتبه في أن الرجل تجسس على مواقع عسكرية رومانية، أو تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في محيط مدينة تولسيا، التي تقع على نهر الدانوب، وعلى بعد نحو سبعة كيلومترات من الحدود الأوكرانية. وهناك وسائل نقل من هناك لأوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الروماني إن المشتبه به نقل هذه البيانات للسفارة الروسية في العاصمة بوخارست.

وأمر قاضي التحقيق باحتجاز المواطن الروماني لفترة مبدئية تستمر ثلاثين يوما.


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