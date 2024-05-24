قال أحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء، إنه جرى إنهاء الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية "تجاري، زراعي، صناعي، فندقي" إضافة إلى الصم والخط العربي للعام الدراسي 2023 – 2024، والمقرر أن تنطلق غدًا السبت داخل 5 لجان، جرى تزويدهم بكافة الاحتياجات والوسائل، وتأمينهم على أعلى مستوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير الإدارة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية على مستوى الإدارة يبلغ 434 طالبا وطالبة، بواقع 119 فنيا تجاريا بينهم 109 بنات "103 نظامي و6 عمال"، و91 طالبا "90 نظاميا وطالب عمال"، و71 طالبا وطالبة بالمدرسة الفندقية المشتركة جميعهم نظامي، و55 طالبا وطالبة بالمدرسة الزراعية المشتركة بينهم 49 نظاميا و6 عمال، و105 طلاب وطالبات بالمدرسة الصناعية المشتركة بينهم 86 نظاميا و19 عمال.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب النظامي بلغ 399 طالبا وطالبة، والعمال 32 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الصم 3 فقط، و10 طلاب دمج، و4 طلاب بقرار 265.

وأكد أنه طلاب الدبلومات الفنية موزعين على ثلاث لجان بواقع لجنة بمدرسة طور سيناء الصناعية، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية و طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، ولجنة بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنات، ولجنة بمدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنات، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية و طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنين.

وتابع: إضافة إلى لجنة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، لطلاب مدارس الصم وعدد 3، ولجنة بمدرسة الزهور الإعدادية بنات لطلاب الخط العربي، وجرى تحديد مركز توزيع الأسئلة بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية.