ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من أول يونيو المقبل، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على الاحترام وليس التهديدات.

إلى ذلك، أعلن ترامب أنّ رسوما جمركية بنسبة 25% ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل، وفق وكالة فرانس برس.

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال، إلى أنه من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا.

وأضاف: «مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقًا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل.

وقال لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية، ما تسبّب في عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا، وفق قوله.

من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين، بحسب الوكالة.

في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشئون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على الاحترام وليس التهديدات.

وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين.

في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأمريكي، الجمعة، شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: «لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون.. في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة».

ولاحقًا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض، إن هذا الإجراء سيشمل أيضا شركة سامسونج، وجميع من يصنعون هذا المنتج.