وزيرة الثقافة: تكرار تجربة شارع الفن في مناطق مختلفة بالجمهورية خلال الفترة المقبلة

قالت جيهان زكي وزيرة الثقافة، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكرار تجربة شارع الفن حيث ستمكون في الكوربة بمصر الجديدة وأماكن أخرى.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شارع الفن بمنطقة وسط البلد، أن تجربة شارع الفن ستكون في الإسكندرية وأسوان أولا ثم سيتم تكرارها فى باقي المحافظات.

وأكدت أن تجربة شارع الفن موجودة في باريس وروما وميادين أوروبا، لافتة إلى أن شارع الفن هدية من أجل البهجة والمعرفة وأجواء سعادة.

وأوضحت أن الهدف ادخال السعادة على المصريين، مضيفة: لدينا تجربة مماثلة في مترو الأنفاق ونشكر الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعمنا لتطبيقها.

وأشارت إلى أن القاهرة عاصمة ثقافية وهدفنا منح هدية للمواطن لترسيخ الوطنية وإدخال السعادة على قلوب كل المصريين، موضحة أن الوجه الآخر لشارع الفن هو تنمية المواهب المصرية.

واستطردت أن شارع الفن سيبرز مواهب المصريين التي لا يعلم عنها أحد شئ، مؤكدة أن الثقافة منظومة كبيرة تجمع الناس تحت مظلتها.

