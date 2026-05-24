الخطوط الجوية المغربية تقلص رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أنها ستعلق مؤقتا عدة رحلات كانت مقررة إلى وجهات أفريقية وأوروبية.

جاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب، وفق وكالة رويترز.

وأدى التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات على مستوى العالم، ما شكل ضغطا على شركات الطيران ودفعها إلى تعليق بعض الرحلات مؤقتا.

وقالت الشركة في بيان إنها ستعلق الرحلات التي تربط المطارات المغربية بعدة مدن أفريقية، منها بانجي وبرازافيل وكينشاسا ودوالا وياوندي وليبرفيل.

وقررت أيضا وقف رحلات إلى وجهات أوروبية منها برشلونة وليون وبوردو ومرسيليا وبروكسل.