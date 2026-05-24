في ضوء التقارير التي تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن «الولايات المتحدة تُطلع تل أبيب على آخر المستجدات».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الأحد، أوضح المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد خلال محادثة جرت الليلة الماضية مع الرئيس ترامب، على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف في مواجهة التهديدات على جميع الساحات، بما في ذلك لبنان.

وزعم المصدر أن «ترامب أيدّ طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات».

ولفت إلى أن «ترامب أوضح خلال المحادثة أنه سيتمسك بموقفه في المفاوضات بشأن مطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وإزالة جميع اليورانيوم المخصب من أراضيها، وأنه لن يوقع اتفاقًا نهائيًا دون قبول هذه الشروط».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الأحد، إن «تقدمًا كبيرًا» أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما وصفها بأنها «جهود استثنائية» لتحقيق السلام، مؤكدًا التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريبًا.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن اتفاقًا يشمل فتح مضيق هرمز «قطع شوطًا كبيرًا».

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سيسمح هذا الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن قضية البرنامج النووي الإيراني الشائكة ستؤجل إلى مفاوضات لاحقة.