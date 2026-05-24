إيران: إسقاط مسيّرة إسرائيلية للتجسس في منطقة هرمزغان

قالت وكالة «مهر» الإيرانية، إن مسيرة إسرائيلية للتجسس تم إسقاطها فوق محافظة هرمزغان، جنوب إيران.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر، أن هذه المسيرة كانت تستخدم لأغراض «التجسس والاستطلاع»، قبل أن تُسقطها الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وأضافت أن حطام المسيّرة تم العثور عليه بالتعاون مع قوات خفر السواحل في هرمزغان.

وبحسب ما نشرته الوكالة الإيرانية، تُعدّ طائرة «أوربيتر» المسيرة طائرةً مُتخفيةً عن الرادار، وقد استُهدفت بنظام خاص لم تُفصح عنه السلطات في منطقة العمليات الدفاعية الجنوبية الشرقية للبلاد، والمتمركزة في بندر عباس.

وأشارت إلى أن «الواقعة أكدت أن هذا النظام يمنع أي طائرة مسيرة مُتخفية عن الرادار من اختراق سماء منطقة العمليات، الممتدة من الخليج الفارسي والجزر إلى كامل المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد».