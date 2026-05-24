الأحد 24 مايو 2026 7:38 م القاهرة
رسالة إيرانية إلى سلطنة عمان بشأن المفاوضات ووضع مضيق هرمز


نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 6:54 م | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 6:54 م

تلقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

جاء ذلك خلال استقبال البوسعيدي، كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية في إيران للشئون القانونية والدولية الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني.

وتأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها.

كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة.

وبعد اللقاء تم عقد اجتماع موسع للوفدين العماني والإيراني لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد.

 

 

