تطبيق «زملكاوي» يعلن جمع قيمة القضية الثانية للزمالك ويستهدف 15 مليون مشترك حول العالم

كشف عمرو عبدالمحسن، الرئيس التنفيذي لتطبيق «زملكاوي»، عن نجاح التطبيق في توفير دعم مالي جديد لنادي الزمالك، مؤكدًا أن المشروع يستهدف مساندة النادي اقتصاديًا وإعلاميًا عبر نظام الاشتراكات المدفوعة داخل التطبيق، وليس من خلال التبرعات المباشرة.

وأوضح عبدالمحسن، خلال ظهوره ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، أن التطبيق تمكن في شهره الأول من توفير 35 مليون جنيه، قبل أن يتم الإعلان مؤخرًا عن تخصيص 100% من عائد الاشتراكات لصالح نادي الزمالك، وهو ما ساهم في جمع قيمة أول قضية على النادي.

وأضاف أن التطبيق نجح أيضًا خلال الساعات الماضية في جمع المبلغ الخاص بفك القضية الثانية للزمالك، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عنها سيتم قريبًا.

وأشار إلى أن فكرة التطبيق ليست جديدة، بل تُطبق في العديد من أندية العالم، خاصة أندية البريميرليج مثل أرسنال، حيث تعتمد التطبيقات الرسمية على الاشتراكات المدفوعة مقابل مزايا وخدمات حصرية للمشتركين.

من جانبه، شدد أحمد سالم، خلال البرنامج ذاته، على أن ما يتم تحصيله عبر التطبيق لا يُصنف كتبرعات، وإنما اشتراكات يحصل من خلالها الجمهور على مزايا وخدمات داخل التطبيق.

وأكد عبدالمحسن أن التطبيق يجهز لعدد من المفاجآت الجديدة التي سيتم الكشف عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر هو الوصول إلى 15 مليون مشترك من جماهير الزمالك حول العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى 5 ملايين مشترك فقط قد يساهم في حل أغلب أزمات الزمالك المتعلقة بالقيد والصفقات، بينما سيجعل الوصول إلى 15 مليون مشترك النادي من بين الأغنى في المنطقة، وهو الهدف الذي تعمل الإدارة على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.