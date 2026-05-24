دافع ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة عن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدا أنه حريص باستمرار على التدخل لحل أي مشكلة يواجهها ناد مصري بفضل منصبه في الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

صرح سويلم عبر قناة مودرن "ما المشكلة في قولي بأن أبو ريدة سيتدخل لحل أزمة خرصة القيد الخاصة بنادي الزمالك؟"، مضيفا "إنه لا ينحاز لأحد، بل يتدحل لحل المشاكل التي يواجهها أي ناد، ولطالما حل الكثير من المشاكل التي واجهها نادي الأهلي".

في سياق آخر، تطرق ثروت سويلم للحديث عن إمكانية إلغاء الهبوط هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

وقال سويلم "القرار ليس بيد رابطة الأندية بل إنه حق أصيل للأندية، ففي الموسم الماضي سألنا جميع الأندية قبل إلغاء الهبوط، واستفسرنا منهم بشأن إلغاء الهبوط هذا الموسم، وقوبلت الفكرة بالرفض".

وختم عضو رابطة الأندية "بشكل شخصي.. لا أتمنى هبوط الإسماعيلي".