إيران: مضيق هرمز سيبقى تحت سيطرتنا

أكدت إيران أنها ستواصل السيطرة على مضيق هرمز بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الممر المائي الرئيسي قد يعاد فتحه قريبا.

وكتب متحدث عسكري إيراني على منصة إكس أن الممر، وهو أمر بالغ الأهمية لأسواق النفط والغاز العالمية، سيبقى "تحت الإدارة والسيادة الإيرانية الكاملة" حتى في حالة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن ادعاء ترامب بأن المضيق سيعود إلى وضعه الذي كان عليه قبل الحرب لا يعكس الحقائق.

وكان ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشيال" أن اتفاقا إطاريا في المفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران قد تم التفاوض عليه "إلى حد كبير"، وقال إن جزءا من الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى صيغته النهائية من قبل الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى.

وقد فرضت القوات المسلحة الإيرانية سيطرتها على مضيق هرمز بعد وقت قصير من بدء الحرب، وأدت التهديدات والهجمات على السفن إلى توقف حركة المرور عبر الممر المائي إلى حد كبير، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية

ودأبت طهران على التأكيد بأن مضيق هرمز ليس مغلقا، ولكن من الناحية العملية، كان على شركات الشحن التنسيق مع نقاط الاتصال الإيرانية ودفع رسوم عالية، ولم تمر عبر المضيق سوى سفن قليلة في الأسابيع الأخيرة.

وأفادت وكالة فارس بأن إيران وافقت على زيادة عدد السفن التي تمر عبر المضيق لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب، ومع ذلك، ذكرت الوكالة أن هذا لا يعني أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.