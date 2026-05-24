وكالة فارس تنفي تقارير عن استبعاد إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن

نفت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، التقارير الأمريكية التي تحدثت عن استبعاد إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن.

وقالت إن مراجعة النص النهائي للاتفاق المحتمل تُظهر أن هذا الادعاء «لا أساس له من الصحة»، موضحة أن النص يُلزم الولايات المتحدة وحلفاءها بعدم مهاجمة إيران أو حلفائها بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى أن «إيران وحلفاءها التزموا في المقابل، بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على الولايات المتحدة وحلفائها».

وفي سياق متصل، نفت ما وصفته بـ«المزاعم» التي وردت ببعض ووسائل الإعلام وعلى لسان عدد من المسئولين الأمريكيين بشأن التزام طهران بتقليص مخزونها النووي، وسحب المعدات، أو إغلاق منشآتها.

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن مسودة الاتفاق المحتمل لا تتضمن أي بند يتعلق بالتزامات إيران النووية، قائلة إن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي قد تم تأجيلها إلى مفاوضات بعد 60 يومًا من توقيع الاتفاق.

وأضافت: «خلافًا لما تحاول بعض وسائل الإعلام التلميح إليه، فإن إيران ليست ملزمة في هذا الاتفاق بتسليم مخزوناتها النووية، أو سحب معداتها، أو إغلاق منشآتها، أو حتى الالتزام بعدم إنتاج قنبلة نووية».

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على الإفراج عن كل أو جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات.

وأوضحت أن مشروع الاتفاق ينص على إمكانية السماح بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز كما كان الوضع قبل الحرب، تحت إدارة إيرانية، بالتزامن مع رفع الحصار البحري.

وأعلنت أنه وفقًا للاتفاق، سيتم رفع العقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيماويات ومشتقاتها مؤقتًا خلال فترة المفاوضات، حتى تتمكن إيران من بيع منتجاتها بحريًا.