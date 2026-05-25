إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة جراء حريق على متن سفينة بميناء هامبورج الألماني

أُصيب ثمانية أشخاص بجروح خطيرة جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن في ميناء هامبورج شمالي ألمانيا.

وأعلنت فرق الإطفاء عن نقل 7 مصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك بين المصابين بجروح خطيرة أحد عناصر الإطفاء، وأضافت أن هناك شخصا آخر تلقّى علاجاً من طبيب الطوارئ في موقع الحادث، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى وبقي في المكان بعد العلاج.

وبحسب السلطات، اندلع الحريق بعد ظهر اليوم الأحد في منطقة التخزين داخل السفينة التي يبلغ طولها نحو 90 مترا، وكانت راسية عند رصيف جريفنهوفكاي. وعند وصول أول فرق الإنقاذ، كان الدخان يتصاعد من مؤخرة السفينة، فيما كانت الطواقم قد بدأت بالفعل أولى عمليات الإطفاء.

وشاركت في العملية فرق الإطفاء المهنية والمتطوعون وخدمات الإسعاف، بإجمالي نحو 80 عنصرا، واستمرت المهمة قرابة 3 ساعات.

واستخدمت فرق الإطفاء عدة خراطيم مياه مع معدات تنفس خاصة لمكافحة النيران. كما جرى تأمين المياه اللازمة عبر قارب مخصص للإطفاء، بينما وفّر غواصون دعماً إضافيا لعناصر الإنقاذ.

وبعد إخماد الحريق، نُفذت أعمال تبريد والفحص. وقالت قوات الإطفاء إن القياسات أظهرت عدم وجود درجات حرارة خطيرة. وعقب انتهاء عمليات الإطفاء، سلّمت فرق الإطفاء موقع الحادث إلى الشرطة التي بدأت التحقيق في أسباب الحريق.