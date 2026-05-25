أوكرانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الروسية

طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في أعقاب الضربات الروسية الضخمة، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الأحد.

وفي بيان على موقع إكس، دعا سيبيها أيضا إلى "رد ملائم وقوي على المعتدي" في أعقاب الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل والتي استهدفت بشكل أساسي منطقة العاصمة كييف وشهدت استخدام الصاروخ الباليسيتي أوريشنيك، متوسط المدى.

واتهم سيبيها روسيا بالسعي لتعويض عدم تحقيق تقدم عسكري في ساحة المعركة في حربها العدوانية وذلك من خلال شن "هجمات صاروخية بربرية".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، اليوم أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز "أوريشنيك" خلال هجوم واسع استهدف العاصمة كييف.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها هذا الصاروخ، القادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن روسيا قصفت مدينة بيلا تسيركفا بمنطقة كييف بهذا الصاروخ.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي المشترك شمل 600 طائرة مسيرة هجومية و90 صاروخا أطلقت من الجو والبحر والبر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أو اعترضت 549 طائرة مسيرة و55 صاروخا، وأن نحو 19 صاروخا لم تصل إلى أهدافها.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الصاروخ "أوريشنيك"، الذي يعني "شجرة البندق" باللغة الروسية، ينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، أي بسرعة ماخ 10، وهو قادر على تدمير المخابئ تحت الأرض "على عمق ثلاثة أو أربعة طوابق أو أكثر".

ودوت صفارات الإنذار الجوي طوال الليل، فيما تصاعدت سحب الدخان فوق المدينة جراء الهجمات.