قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، حملة استهدفت شارع المستجد ومنطقة الفلكي بنطاق حي المنتزه أول، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري والتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، إلى جانب التحفظ على كميات من قطع غيار السيارات التي استغلت الطريق العام بصورة مخالفة، فضلًا عن إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة بالمنطقة.

ووجّه المحافظ، خلال الحملة، برفع كفاءة الأرصفة المتهالكة واستبدالها بطول يُقدر بنحو 500 متر، بهدف تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين. كما تم إزالة شادر مخالف بمنطقة الفلكي، وإزالة واجهات «كلادينج» مخالفة بمسطح يقارب 50 مترًا لعدد من المحال التجارية.

وأكد عطية، خلال جولته الميدانية، أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق المواطنين في استخدام الأرصفة والسير الآمن، مشددًا على أن «الرصيف حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعدٍّ عليه أو استغلاله بصورة تعوق حركة المشاة».

كما وجّه المحافظ محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، ومحمود عيسى، السكرتير العام المساعد، ورئيس حي المنتزه أول، والأجهزة التنفيذية، بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يحقق الانضباط، ويرسخ هيبة الدولة، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.