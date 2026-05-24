نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا للكابينت لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب

يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وفق ما أكده مساعد وزير إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف المسئول الإسرائيلي أنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق للاجتماع بعد.

وأعرب مسئول إسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن قلقه إزاء الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المسئول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للقناة 12 الإسرائيلية إن "الاتفاق الناشئ سيئ"، موضحا أن إطار الاتفاق يُظهر لطهران أنها قادرة على تسليح مضيق هرمز بطريقة لا تقل فتكا عن السلاح النووي.

وتابع المسئول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الاتفاق سيكون اقتصاديا في جوهره، ويسمح بفتح الممر المائي الحيوي دون أي تقدم، شريطة تقديم إيران تنازلات بشأن برنامجها النووي. وأشار المسئول إلى أنه من غير الواضح ما سيحدث بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي أمس السبت إنه تم التفاوض "على جزء كبير" من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن وكالة فارس الإيرانية للأنباء نفت هذا الادعاء.

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن ‌الاتفاق الناشئ سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير . ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.

وكتب ترامب على المنصة: "يجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا".

لكن وكالة فارس الإيرانية أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد أن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق وأن تأكيد ترامب بشأن المضيق "لا يتسق مع الواقع".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور خلال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، في حين ستتمكن إيران من بيع النفط بحرية ⁠وستجرى مفاوضات حول كبح جماح برنامج إيران النووي.