أنباء عن إصابة شخصين جراء إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض

أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكية النار على شخص بالقرب من البيت الأبيض، كما أصيب أحد المارة، وذلك أثناء التعامل مع حادث إطلاق النار الذي وقع بمحيط البيت الأبيض قبل قليل.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤول في إنفاذ القانون القول إن حالة المصابين حرجة.

وأفاد صحفيون يعملون في البيت الأبيض بسماعهم سلسلة من طلقات نارية، وطُلب منهم الاحتماء داخل غرفة المؤتمرات الصحفية.

وفي وقت لاحق، صرح جهاز الخدمة السرية بأنه "على علم بتقارير عن إطلاق نار بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا الشمالي الغربي" - على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض - وأنه "يعمل على التحقق من المعلومات مع الأفراد الموجودين في الموقع".

وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "الضباط يستجيبون لإطلاق النار، وأنه "سيُطلع الجمهور على آخر المستجدات حالما تتوفر لديه المعلومات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث.