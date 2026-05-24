رئيس جامعة كفر الشيخ: دعم الطلاب وتوفير بيئة امتحانية آمنة أولوية قصوى

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الدوري لشهر مايو 2026، برئاسة الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والخدمية، وفي مقدمتها الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026.

وهنأ رئيس الجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأسرة الجامعة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والخير.

كما هنأ الدكتور يحيى زكريا عيد، الدكتور سيد بلال، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك كوادر علمية وإدارية متميزة قادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق، من أجل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة وتحقيق مزيد من التميز الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، مع رفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وشدد رئيس الجامعة على أن ملف الامتحانات يأتي في مقدمة أولويات الجامعة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بكل الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية داخل جميع الكليات، مع توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر تجهيزات اللجان وقاعات الامتحانات، والتأكد من جاهزيتها الكاملة، إلى جانب توفير كل سبل الراحة والدعم للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة تعكس المستوى الحضاري والتنظيمي للجامعة.

وأوضح الدكتور يحيى زكريا عيد، أهمية الالتزام بإعلان جداول الامتحانات في مواعيدها المحددة، والتأكد من جاهزية الكنترولات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو ظروف طارئة، مع تقديم الرعاية الكاملة للطلاب، خاصة ذوي الهمم، وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى وجود متابعة يومية ومستمرة لسير أعمال الامتحانات بالتنسيق بين مختلف القطاعات والكليات، لضمان انتظام العملية الامتحانية دون أي معوقات، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الجامعة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل الكليات والإدارات المختلفة، دعمًا لتوجهات الدولة نحو الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد مسئولية جماعية.

كما استعرض المجلس جهود قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث شدد رئيس الجامعة على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات البحثية محليًا ودوليًا، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يسهم في دعم التصنيف الدولي للجامعة وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطط التنمية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ استمرار الجامعة في أداء دورها المجتمعي من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة التنموية والخدمية التي تستهدف خدمة أهالي المحافظة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية والبيئية.

ووافق مجلس الجامعة خلال الاجتماع على عدد من القرارات الأكاديمية، شملت تعيين 2 أستاذ، و4 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير الأكاديمي لـ36 باحثًا، ودرجة الدكتوراه الأكاديمية لـ12 باحثًا، ومنح الماجستير المهني لـ18 باحثًا، والدكتوراه المهنية لـ8 باحثين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور يحيى زكريا عيد أن جامعة كفر الشيخ تواصل تنفيذ رؤيتها نحو تحقيق الريادة والتميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.