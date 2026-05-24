مصدر إيراني لسي إن إن: التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول

أفاد مصدر إيراني رفيع بأن التقدم الأخير في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد يشكل «نقطة تحول» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وفتح مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المصدر في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن الأيام الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا نحو التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن تستثمر الإدارة الأمريكية هذه الفرصة للوصول إلى حل دائم ومستقر.

وأشاد المصدر الإيراني بدور دول الشرق الأوسط في جهود الوساطة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس تحولًا في طبيعة العلاقات الإقليمية وتعزز من استقلالية المنطقة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المصدر أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحًا، لكنه أشار إلى ضرورة التنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة لضمان سلامة الملاحة.

كما حذر المصدر من أن أي تحرك عسكري أمريكي جديد قد يؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواؤه، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن مصالح البلاد.

وقال مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.

وبحسب المسئول، الذي نقل عنه موقع «أكسيوس»، فإن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة. ويقضي الاتفاق بتوقيع مذكرة تفاهم مؤقتة تسري لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، وتشمل ما يلي:

• مضيق هرمز: تتضمن بنود الاتفاق إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام لضمان حرية الملاحة أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار.

• الموانئ والنفط الإيراني: في المقابل، تعتزم واشنطن تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط، في خطوة يُتوقع أن تنعش الاقتصاد الإيراني وتوفر استقرارا لسوق الطاقة العالمية.

• رفع القيود مرتبط بالإجراءات الميدانية: يقوم الاتفاق على مبدأ تخفيف العقوبات مقابل التنفيذ، حيث يرتبط رفع القيود تدريجيا بوتيرة التزام إيران بإجراءات ميدانية، لا سيما إعادة تأمين الملاحة.

وبينما تطالب طهران بإلغاء فوري للعقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، تتمسك واشنطن بضرورة تقديم تنازلات ملموسة قبل أي رفع دائم للعقوبات.

• الملف النووي: في الملف النووي، تنص المسودة على التزام إيراني بعدم تطوير أسلحة نووية، والانخراط في مفاوضات لتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب.

وأفادت مصادر بأن طهران قدمت تعهدات شفهية عبر وسطاء بشأن استعدادها لخطوات مرنة، مقابل تفاوض أمريكي على رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق.

• الوجود الأمريكي في المنطقة: وفي موازاة ذلك، ستُبقي الولايات المتحدة قواتها التي عززت وجودها في المنطقة خلال الفترة المؤقتة، على أن يُنظر في سحبها لاحقا ضمن تسوية شاملة.