تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة مي عز الدين يومي الأحد والاثنين علي قناة "dmc" في حلقات خاصة ومليئة بالمفاجآت من برنامج "صاحبة السعادة".

تتحدث مي عز الدين خلال اللقاء عن كواليس أهم محطات مشوارها الفني، وأقرب الأعمال إلى قلبها، بالإضافة إلى لحظات إنسانية وشخصية تُكشف لأول مرة على الشاشة.

وتستعيد مي عز الدين، خلال الحلقة ذكريات نجاحاتها مع عدد من النجوم، وتحكي مواقف طريفة ومؤثرة من كواليس أعمالها السينمائية والدرامية، كما تتحدث عن علاقتها بالجمهور وتفاعلها مع مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحديث عن أحدث مشروعاتها الفنية المقبلة.