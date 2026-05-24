وزير الداخلية الألماني: لا تهديد ملموس حاليا لمهرجانات مشجعي كأس العالم

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إنه لا يرى حاليا أي تهديد ملموس لمهرجانات المشجعين الخاصة بكأس العالم لكرة القدم في ألمانيا على خلفية الصراع مع إيران.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، ردا على سؤال بشأن مدى أمان مهرجانات المشجعين في ألمانيا: "نتحدث بشكل عام عن مستوى مرتفع من التهديدات المجردة".

وقال الوزير: "نراقب بدقة شديدة ما يمكن أن ينجم عن الحرب في إيران، سواء فيما يتعلق بأفراد بعينهم أو أيضا بجماعات متطرفة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا ما يدعو "للانتقال من مستوى تهديد مجرد إلى مستوى تهديد ملموس".

وفي الوقت نفسه، أشار دوبرينت إلى أن الوضع قد يتغير بصفة يومية، مؤكدا في المقابل أن ألمانيا بلد آمن، وقال: "سنفعل كل ما يلزم لضمان بقاء الفعاليات الكبرى آمنة - سواء كانت مهرجانات للمشجعين أو مهرجان أكتوبرفيست".

وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 يونيو المقبل، وتقام هذا العام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وبينما شهدت بطولة أمم أوروبا التي استضافتها ألمانيا قبل عامين إقامة العديد من مناطق المشجعين، فإن المدن الكبرى تتعامل هذه المرة بتحفظ بسبب فارق التوقيت، إذ ستُقام كثير من المباريات في وقت متأخر من المساء أو بعد منتصف الليل بتوقيت ألمانيا. ومع ذلك، من المتوقع إقامة عروض بث مباشر واسعة لمباريات كأس العالم داخل المطاعم والمقاهي.