إعلام أمريكي: الرئيس ترامب لم يصب في حادث إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض



أفادت ليز لاندرز، مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يُصب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض.





وكتبت في منشور لها: "تم التأكد: إطلاق نار قرب البيت الأبيض مساء اليوم. أُصيب شخصان حتى الآن، أحدهما المشتبه به والآخر يبدو أنه أحد المارة. وقع الحادث عند تقاطع شارع 17 مع جادة بنسلفانيا. الرئيس بخير".

وأظهرت لقطات رصدتها وسائل إعلام أمريكية لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وحسب ما ذكرت شبكة ABC News، قامت الخدمة السرية بإخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بعد سماع دوي ما يبدو أنها طلقات نارية. وطُلب من الصحفيين الركض بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر من اقتحام مسلح لعشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون"، حيث قرر ترامب حضور الفعالية لأول مرة في خلال فترتيه الرئاسيتين