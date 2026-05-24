اختتم بارما موسمه في الدوري الإيطالي بفوز ثمين على ساسولو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

وسجل ماتيو بيليجرينو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 بعدما حول عرضية متقنة بضربة رأس قوية داخل الشباك، ليمنح فريقه الانتصار في ديربي مثير.

وواصل المهاجم الأرجنتيني تألقه في الكرات الهوائية، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف بالرأس هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة فرصًا عديدة من الجانبين، حيث اقترب بارما من التسجيل مبكرًا عبر نيكولوسي كافيليا وبيليجرينو، بينما أهدر ساسولو عدة فرص خطيرة عن طريق دومينيكو بيراردي ولوريانتي.

كما تألق الحارس إدواردو كورفي في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، في وقت وقف فيه القائم بجانب ساسولو أمام تسديدة ألمكفيست.

وغاب الحارس الياباني زيون سوزوكي عن تشكيل بارما في المباراة، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله بعد اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وبهذا الفوز، أنهى بارما موسمه بصورة إيجابية بعد ضمان البقاء مبكرًا، بينما اختتم ساسولو مشواره بالخسارة في مواجهة لم تؤثر على وضع الفريقين بجدول الترتيب.