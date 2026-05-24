الحجاج يواصلون طواف القدوم بالحرم المكي عشية بدء مناسك الحج

يواصل حجاج بيت الله الحرام، الأحد، طواف القدوم في الحرم المكي غربي السعودية، عشية التوافد على مشعر منى إيذانا ببدء مناسك الحج.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية، قبيل انطلاق مناسك الحج الاثنين.

القناة أفادت بأن "حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المشاعر المقدسة لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام في رحلة تتجدد فيها معاني الإيمان والطمأنينة".

وأضافت: "يؤدي ضيوف الرحمن طواف القدوم والسعي في أرجاء الحرم المكي، ملبين (يرددون لبيك اللهم لبيك)، ويلهجون بالدعاء".

وأشارت إلى أن الحجاج سيتوافدون يوم غد الاثنين إلى مشعر منى في يوم التروية.

وأكدت "جاهزية مخيمات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج".

ومساء السبت، أعلنت السعودية توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو الجاري، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حسب قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.