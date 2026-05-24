الهند تثير مخاوفها لواشنطن بشأن تشديد سياسات الهجرة الأمريكية

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الأحد، إنه أثار مخاوف الهند مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذى يزور الهند حاليا بشأن التغييرات التي أدخلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سياسات التأشيرات والهجرة، مؤكدا أن حرية التنقل القانونية يجب ألا تتضرر بسبب النهج الجديد.

وأقر روبيو بأنه قد تكون هناك "بعض العقبات" و"نقاط الاحتكاك" خلال الفترة الانتقالية، بينما تحاول الولايات المتحدة تحسين نظام الهجرة، لكنه أشار إلى أن وجود إطار عمل "فعال" سيكون مفيدا في النهاية لجميع الأطراف المعنية، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وقبل وصول روبيو إلى الهند، أصدرت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية توجيها يُلزم الأجانب الساعين للحصول على البطاقة الخضراء أو الإقامة الدائمة بالعودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم الطلبات. ولاحقا خففت الوكالة من موقفها، لكن هذه الخطوة بشكل عام لا تزال مرشحة للتأثير بشكل كبير على شريحة واسعة من المهنيين الهنود، بحسب الوكالة.

ووصل روبيو أمس السبت في أول زيارة رسمية له إلى الهند، قبل اجتماع مقرر بعد غد الثلاثاء مع نظرائه من الهند وأستراليا واليابان، وهم دول أعضاء في التحالف الاستراتيجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم كواد.

وقال روبيو في نيودلهي: "الهند هي حجر الزاوية لكيفية تقارب الولايات المتحدة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ وليس فقط من خلال كواد، لكن أيضا على الصعيد الثنائي