مقتل مسلح مشتبه به إثر اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض

قتل شخص اقترب من نقطة تفتيش أمنية تابعة للبيت الأبيض يوم السبت وبدأ في إطلاق النار على الضباط، وفقاً لمسؤولين اتحاديين.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية في بيان في وقت متأخر من يوم السبت إنه وفقاً للتحقيقات الأولية، اقترب الشخص من نقطة تفتيش بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بوقت قصير، و"أخرج سلاحا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين".

ورد الضباط بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به، الذي تم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي هناك في وقت لاحق، وفقا للخدمة السرية.

وأُصيب أحد المارة، لكن مسؤولاً في إنفاذ القانون قال إنه لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص قد أصيب برصاصات المشتبه به الأولية أو بتلك التي أطلقها الضباط لاحقا.

وقالت الخدمة السرية إنه لم يصب أحد من ضباطها بأذى، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي كان في البيت الأبيض في ذلك الوقت - لم "يتأثر".