سي إن إن: ترامب يبلغ نتنياهو دعمه حرية التحرك الإسرائيلية في لبنان

قال مسئول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يدعم رغبة إسرائيل في "الحفاظ على حرية التحرك ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وذلك وسط مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وخلال اتصال هاتفي جرى مساء السبت، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستحافظ على حرية التحرك ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، فيما أعاد ترامب التأكيد على دعمه لهذا المبدأ، بحسب المسئول الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة إطلاع إسرائيل على آخر تطورات المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى "الدخول في محادثات حول اتفاق نهائي يتعلق بالقضايا الخلافية".

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن ترامب أكد خلال الاتصال أنه "سيظل متمسكا في المفاوضات بمطلبه الثابت المتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإزالة جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية".

وأضاف المسئول أن ترامب شدد أيضا على أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي "ما لم يتم استيفاء هذه الشروط".